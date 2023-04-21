رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: دبابات أبرامز ستحدث فارقا في حرب أوكرانيا

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الجمعة إن قرار الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة قتالية من طراز أبرامز M1A2 إلى أوكرانيا سيحدث فارقا في الحرب الدائرة مع روسيا لكنه ليس حلا سحريا.

جاءت تصريحات ميلي في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أن دبابات أبرامز التي ستستخدم في تدريب القوات الأوكرانية ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ميلي بعد اجتماع لحلفاء أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا “لست محايدا، لكنني أرى أن دبابة إم1 هي أفضل دبابة في العالم. أعتقد أن دبابة إم1 ستحدث فارقا عند تسليمها”.

ومضى قائلا “لكنني سأحذر أيضا من أنه لا يوجد حل سحري للحرب”.

في سياق متصل، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة الضارية للسيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد لكن الوضع تحت السيطرة.

وأدلت هانا ماليار بتصريحاتها قبل فترة وجيزة من قول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المهاجمة تقاتل الآن في الأجزاء الغربية من باخموت، وهو آخر جزء تسيطر عليه القوات الأوكرانية في المدينة.

وكتبت ماليار على تطبيق تيليغرام للمراسلات “الوضع متوتر، لكنه تحت السيطرة … تُتخذ القرارات بحسب الاعتبارات العسكرية”.