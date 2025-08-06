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رئيس هيئة الاستثمار السورية يعلن عن 12 مشروعاً بقيمة 14 مليار دولار

منذ دقيقتان
علم سوريا

علم سوريا

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ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أعلن اليوم عن 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار.

ونقلت عنه قوله “من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ أربعة مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار”.

وأضاف أن المشاريع “ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية”.

    المصدر :
  • رويترز

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