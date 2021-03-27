رئيس هيئة قناة السويس: لا يمكن تحديد موعد لتعويم السفينة!

كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول واقعة جنوح السفينة العملاقة التي تسببت في توقف حركة الملاحة ولاقت اهتماما دوليا.

وقال إنه ”لا يستطيع تحديد مدة للانتهاء من عملية تعويم السفينة الجانحة“ في المجرى الملاحي.

وأوضح ربيع، خلال مؤتمر صحفي أن ”السفينة البنمية الجانحة عبرت قناة السويس من قبل، وليست المرة الأولى، والسفينة التي مرت قبلها كانت أكبر منها“.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت المساعدة في الاستشارات والمعدات في عملية تعويم السفينة الجانحة، وسيجري طلبها في الوقت المناسب.

ونوه بأن السفن المتوقفة في المجرى الملاحي حاليًا، يوجد على متنها ماشية، وجرى توفير الاحتياجات اللازمة لها، مضيفاً: ”نأمل تجنب اللجوء إلى تخفيف حمولة السفينة الجانحة“.

وذكر أن ”الخطأ الفني أو البشري قد يكون السبب وراء جنوح السفينة البنمية في قناة السويس“، متابعا :“لدينا سيناريوهات بديلة حال تعثر تعويم السفينة“.

وأكد أن ”الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع يوميا ما يحدث لتعويم السفينة، وأجهزة الدولة كلها تتابع الحادث، ولا يمكن إخفاء أي شيء يتعلق به“، لافتا إلى كشف الأسباب كاملة التي أدت لجنوح السفينة بعد انتهاء التحقيقات.

ونوه بأنه سيجرى أيضًا ”بحث الغرامات المالية التي سيتم فرضها بعد الانتهاء من عملية التعويم للسفينة“، مؤكدًا:“ممر القناة آمن، ولن نفقد عملائنا بسبب الحادث“.

هل كان الطقس سببا في جنوح السفينة البنمية؟

وفي سياق أخر، كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حقيقة الصورة المتداولة لكراكة صغيرة تعمل في سبيل تعويم السفينة الجانحة، والتي أثارت حالة من الجدل والسخرية خلال الأيام الماضية.

وأوضح ربيع، أن ”الصورة المتداولة ليست من ضمن أعمال تكريك، إنما كان يتم إصلاح البنك حتى لا ينهار، وفي الوقت ذاته كانت القاطرات تقوم بعملها من المقدمة وخلف السفينة الجانحة“.

ولفت إلى أن ”السفينة الجانحة اخترقت بمقدمتها البنك الخاص بالرصيف“، موضحا أن ”هذا البنك يحتاج إلى إصلاحات من الخارج“.

وبيّن أن الأعماق في منتصف قناة السويس تصل إلى حوالي 120 مترًا، لكن على الأجناب 5 أمتار، مشير إلى أن العمل مستمر لمدة 22 ساعة على مدار اليوم بسبب المد والجزر والتيار في قناة السويس.

وذكر أنه جرى زيادة عدد القاطرات التي تعمل على تعويم السفينة إلى 14 قاطرة، مؤكدًا أن التعامل مع حادث جنوح السفينة في مجرى قناة السويس ليس سهلًا على الإطلاق، وأسباب الجنوح مركبة وليس الطقس فقط.

وأوضح أن السفينة طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، وتحمل 13400 حاوية، ما صعب التعامل مع الحادث، منوها بأن هناك غرفة عمليات مشكلة للتعامل مع جنوح السفينة.

وأكد أن عملية التكريك مهمة لمحاولة تعويم السفينة الجانحة، وعقبها بدأت رفاصات السفينة الجانحة في العمل مساء أمس، وتم تشغيل دفتيها في الاتجاه اليمين واليسار، وبدأت في التجاوب مع عملية التعويم.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت أنها أوقفت حركة الملاحة في القناة مؤقتا، بينما تستمر منذ أيام جهود تعويم السفينة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن ”276 سفينة تنتظر العبور، منها 127 سفينة في مرسى السويس، و42 راسية في بحيرات الإسماعيلية، و107 في مرسى بورسعيد الخارجي “.

يذكر أن حركة التجارة العالمية تعطلت بسبب أزمة جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس، ولاقى الحدث اهتماما عالميا واسعا؛ كونها الممرّ التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا، وتسببت في عرقلة حركة النقل البحري العالمي، بحسب إرم نيوز.

الرياح ليست العامل الأساسي.. رئيس هيئة #قناة_السويس أسامة ربيع يتحدث عن أسباب جديدة أدت لجنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" pic.twitter.com/039DKvCEnB — إرم نيوز (@EremNews) March 27, 2021