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رئيس وزراء أثيوبيا يقّر بحدوث "جرائم فظيعة" في تيغراى

23 - مارس - 2021
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

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اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الثلاثاء ،بوقوع فظائع وانتهاكات في إقليم تيغراي، حيث يستمر القتال بينما تلاحق القوات الحكومية قادتها الهاربين. وقال “تشير التقارير إلى ارتكاب فظائع في منطقة تيغراي”.

هذه هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن أبي يعترف بأنه تم ارتكاب جرائم خطيرة في تيغراي، موطن 6 ملايين شخص. وقال إن الجنود الذين اغتصبوا النساء أو ارتكبوا جرائم حرب أخرى سيتحملون المسؤولية.

بدأ صراع تيغراي في نوفمبر، عندما أرسل أبي قوات حكومية إلى المنطقة بعد هجوم هناك على منشآت عسكرية فيدرالية. ويقوم الجيش الفيدرالي الآن بمطاردة القادة الإقليميين الهاربين.

واتهم أبي قادة المنطقة المحاصرة بقرع “قصة الحرب” بينما كانت المنطقة تواجه تحديات مثل الغزو المدمر للجراد ووباء كوفيد -19. وقال: “كان هذا في غير محله وغطرسة غير مناسبة لأوانه”.

الحرب مع السودان

وقال أحمد أن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مع السودان، في وقت يثير التوتر المرتبط بمنطقة حدودية متنازع عليها مخاوف من اندلاع نزاع أوسع.

وقال أبي أمام البرلمان “لدى إثيوبيا العديد من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نريد حربا. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي”. وشدد لاحقا على أن بلاده “لا تريد حربا” مع جارتها.

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