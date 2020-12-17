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رئيس وزراء أسبانيا يعزل نفسه بعد مخالطته ماكرون

منذ 41 دقيقة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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سيدخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الحجر الصحي لمدة أسبوع ، بعد مخالطته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، حسب ما أعلن أعلن مكتب رئيس الوزراء الأسباني.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني إن سانشيز أوقف جميع الأنشطة العامة وسيُحجر حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد مخالطته ماكرون.

والإثنين الماضي، التقى سانشيز بالرئيس الفرنسي في باريس.

وأظهرت لقطات فيديو لماكرون وهو يرحب برئيس الوزراء الإسباني في قصر الإليزيه مرتديان الأقنعة دون أن يتصافحا.

وعليه، سيخضع سانشيز الذي أصيبت زوجته بالفيروس في بداية الوباء في مارس/آذار الماضي ، للكشف عن الفيروس.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيواصل أداء مهامه الرئاسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن إيمانويل ماكرون، خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، وقد جاءت النتيجة إيجابية وأثبتت إصابته، لكنها أضافت أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب بالوباء.

وأضافت أن ماكرون سيعزل نفسه الفترة المقبلة، لتجنب تفشي العدوى بكورونا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيواصل مهامه الرئاسية لإدارة البلاد، وأن كل الاجتماعات ستجرى خلال الفترة المقبلة بتقنية الفيديو.

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