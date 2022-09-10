رئيس وزراء أستراليا: اليوم لا يشغلنا سوى تكريم الملكة إليزابيث الثانية

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيسي بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث وقام بوضع إكليل من الزهور في مبنى البرلمان في كانبيرا (السبت 10-9-2022).

توجه ألبانيسي والحاكم العام لأستراليا ديفيد هيرلي وكبار الشخصيات الأخرى إلى شرفة الملكة بالبرلمان ووضعوا أكاليل الزهور أمام تمثال برونزي للملكة إليزابيث.

كانت الملكة، التي توفيت يوم الخميس عن 96 عاما، قد أزاحت الستار عن التمثال البرونزي عام 1988، أثناء زيارتها لأستراليا لافتتاح مبنى البرلمان الجديد في البلاد.

والعاهل البريطاني هو رئيس الدولة في أستراليا، بالإضافة إلى 14 دولة أخرى خارج المملكة المتحدة، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

تم تنكيس العلم الأسترالي يوم الجمعة حدادا على وفاة الملكة وأطلقت المدفعية 96 طلقة -بعدد أعوام عمرها – في الفناء الأمامي بمبنى البرلمان.

وعبر رئيس الوزراء الأسترالي عن تعازيه يوم الجمعة في وفاة الملكة.

وقال “اليوم لا يشغلنا سوى أمر واحد فقط وهو تكريم الملكة إليزابيث الثانية”.

وزارت الملكة إليزابيث أستراليا على نحو متكرر خلال فترة حكمها، وبلغ عدد الزيارات 16 الأولى في عام 1954 والأخيرة في عام 2011.