رئيس وزراء أستراليا يتجه إلى نيويورك وقد يلتقي ترامب لأول مرة

يغادر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما يزيد التوقعات بعقد أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ من المرجح أن تهيمن الشراكة الدفاعية بين أستراليا والصين على المحادثات بين الحليفين الأمنيين.

وقال مكتب ألبانيزي إنه سيغادر غدا السبت لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما قال رئيس الوزراء إنه سيحضر حفل استقبال يقيمه ترامب يوم الثلاثاء.

وليس هناك إعلان عن اجتماع ثنائي، وتبنت وسائل إعلام أسترالية الحذر بقولها إن هناك “احتمالية” لعقده، حتى بعد أن قال ترامب يوم الثلاثاء إن ألبانيزي سيأتي في زيارة لرؤيته “قريبا جدا”.

ومن المقرر أن يعلن ألبانيزي دعم إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتحدث في فعالية بشأن قانون أسترالي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاما.

ويتعارض كلا الموقفين مع واشنطن، إذ ينتقد ترامب بشدة القوانين الأجنبية التي يصفها بأنها غير عادلة لشركات التكنولوجيا الأمريكية.