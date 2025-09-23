رئيس وزراء أستراليا يستنكر في الأمم المتحدة مقتل المدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين بغزة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يخاطب المندوبين خلال اجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 22 سبتمبر 2025. رويترز

ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بمقتل عمال إغاثة، بينهم أسترالية، في قطاع غزة إلى جانب صحفيين و”عشرات الآلاف من المدنيين”، مطالبا إسرائيل بتحمل نصيبها من المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في القطاع.

جاء ذلك في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة حيث اجتمع عشرات القادة أمس الاثنين للترويج لإقامة دولة فلسطينية.

واعترفت أستراليا وبريطانيا وكندا يوم الأحد بدولة فلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا الذين يعترفون بالفعل بدولة فلسطينية، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال ألبانيزي في الاجتماع إن أستراليا كانت أول عضو في الأمم المتحدة يصوت قبل 78 عاما لصالح الخطة التي سمحت بقيام إسرائيل، وواصلت الوقوف إلى جانب الشعب اليهودي في مواجهة معاداة السامية.

وأضاف “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل نصيبها من المسؤولية” عن الأزمة الإنسانية في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وأردف “عمال إغاثة قتلوا وهم يحاولون إيصال المساعدات الإنسانية، ومنهم الأسترالية زومي فرانكوم”، مشيرا أيضا إلى الصحفيين “الذين قتلوا وهم يحاولون كشف الحقيقة”.

وأضاف أن حكومة حزب العمال بزعامة ألبانيزي لتيار يسار الوسط قررت الاعتراف بدولة فلسطينية بناء على التزامات من السلطة الفلسطينية بأن تسلم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسلحتها وألا يكون لها دور في الدولة المستقبلية، وأن تجرى انتخابات.

يوم تاريخي لفلسطين

وأعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعد يوم من اعتراف مماثل صدر عن بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، في وقت تناوب فيه قادة وممثلو دول في مؤتمر “حل الدولتين” بنيويورك على التنديد بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، وذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء أمس الاثنين.

وقال ماكرون إنه لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف “نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل في الشرق الأوسط”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن وعد إقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد، وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط وفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وقال إن إسرائيل تواصل عملياتها في غزة بهدف معلن هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن حياة آلاف الغزيين لا تزال تدمر. وتابع “لا مبرر لما يحدث في غزة ويجب إنهاء الحرب لإنقاذ الأرواح”.

وفي الوقت نفسه أعرب عن تعاطفه مع الإسرائيليين، وطالب بالإفراج غير المشروط عن الأسرى المحتجزين لدى حماس.