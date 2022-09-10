رئيس وزراء أستراليا يشيد بالملكة إليزابيث

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث وقام بوضع إكليل من الزهور في مبنى البرلمان في كانبيرا ،السبت.

وتوجه ألبانيز والحاكم العام لأستراليا ديفيد هيرلي وكبار الشخصيات الأخرى إلى شرفة الملكة بالبرلمان ووضعوا أكاليل الزهور أمام تمثال برونزي للملكة إليزابيث.

كانت الملكة، التي توفيت يوم الخميس عن 96 عاما، قد أزاحت الستار عن التمثال البرونزي عام 1988، أثناء زيارتها لأستراليا لافتتاح مبنى البرلمان الجديد في البلاد.

وفي أعقاب المراسم التي تمت في صمت قال ألبانيز إن التعبيرات التي استخدمها الملك تشارلز لوصف والدته الراحلة كانت “ملائمة على نحو مدهش”.

والعاهل البريطاني هو رئيس الدولة في أستراليا، بالإضافة إلى 14 دولة أخرى خارج المملكة المتحدة، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

تم تنكيس العلم الأسترالي يوم الجمعة حدادا على وفاة الملكة وأطلقت المدفعية 96 طلقة -بعدد أعوام عمرها – في الفناء الأمامي بمبنى البرلمان.

وعرضت صورة ضخمة للملكة الراحلة على أشرعة دار أوبرا سيدني الشهيرة.

وقال ألبانيز، الذي سبق أن تحدث علنا عن دعمه للتحول إلى جمهورية، إنه تحدث مساء أمس الجمعة مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وعبر عن عمق الحزن في البلدين لرحيل الملكة.

وزارت الملكة إليزابيث أستراليا على نحو متكرر خلال فترة حكمها، وبلغ عدد الزيارات 16 الأولى في عام 1954 والأخيرة في عام 2011.