السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء أستراليا يعلن موعد الإنتخابات العامة

10 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 7:53 صباحًا
سكوت موريسون

سكوت موريسون

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون اليوم الأحد أن أستراليا ستجري انتخابات عامة في 21 أيار، مما يطلق حملة من المتوقع أن تشهد مشاحنات بشأن تكاليف المعيشة وتغير المناخ وتساؤلات عن شخصية وكفاءة الأحزاب الكبرى.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع تحالف المحافظين بقيادة موريسون أمام حزب العمال المعارض بعد تسع سنوات في السلطة. وكان موريسون متأخرا بالمثل في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات السابقة في مايو أيار 2019 لكنه تمكن من الفوز.

وقال للصحفيين في كانبيرا: “لا يزال هناك الكثير من الغموض. أعلم ذلك.. لكن هذه الانتخابات وهذه الحملة مهمة للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي على مواقع في غزة
إسرائيل تقصف مواقع في غزة بعد ساعات من مغادرة بايدن
الجبير: هذا هو مطلبنا من أجل السلام مع إسرائيل
جزيرة تيران
بايدن يكشف عن موعد مغادرة قوة حفظ السلام جزيرة تيران الاستراتيجيّة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
راغب علامة
هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟