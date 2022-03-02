رئيس وزراء أوكرانيا: الاتحاد الاوروبي وافق على انضمامنا

قال رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس أناتوليفيج شميكال، إن الاتحاد الأوروبي وافق على انضمام بلاده.

ووقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين الماضي، على طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن زيلنسكي أنه وقع على طلب رسمي لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلنسكي أنه طلب من الاتحاد السماح لأوكرانيا بقبولها كعضو في الاتحاد على الفور كجزء من إجراء خاص ، بعد الغزو الروسي لأراضيها.

وتتعرض أوكرانيا لغزو روسي يستهدف المدن الكبرى في محاولة لثني أوكرانيا عن توسيع حلف الناتو وتسهيل تقدمه شرقًا. ويذكر أن أوكرانيا وافقت اليوم على خوض مباحثات في محاولة لإنهاء الأزمة بالطرق الدبلوماسية، والتقى الوفدان من شقي النزاع في منطقة حدودية مع بيلاروس.

وبحسب رويترز فقد عقبت وزيرة الخارجية الألمانية أنلينا بيربوك إلى طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في إجراء عاجل، بالقول إن “الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتم في غضون بضعة أشهر فقط ، لكن أوكرانيا هي على أي حال جزء من” البيت الأوروبي “، وهي بالطبع مرحب بها”. وأضافت أن انضمام أوكرانيا لا يعني أن الاتحاد معني بفصلها عن روسيا، وإنما يعكس الإرادة في تلبية رغبة العديد من الأوكرانيين بالانضمام.