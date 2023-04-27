رئيس وزراء أوكرانيا يدعو بابا الفاتيكان لزيارة كييف

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (الخميس 27-4-2023) إنه دعا البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا وطلب المساعدة في إعادة ألوف الأطفال الذين نُقلوا لروسيا أو إلى أراض تحتلها منذ غزوها لبلاده.

وأضاف في مؤتمر صحفي في روما إنه أجرى محادثات في الفاتيكان وناقش صيغة كييف للسلام لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا المستعرة منذ 14 شهرا. وتابع قائلا “طلبت من قداسته المساعدة في إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين يتم احتجازهم واعتقالهم وإبعادهم إلى روسيا بطريقة إجرامية”. وتشير تقديرات كييف إلى أن نحو 19500 طفل نقلوا إلى روسيا أو إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا منذ غزو موسكو في فبراير شباط العام الماضي، وهو ما تدينه باعتباره عمليات إبعاد بشكل مخالف للقانون. وتنفي موسكو، التي تسيطر على أجزاء شاسعة من الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب، خطف الأطفال وتقول إنها نقلتهم بعيدا حفاظا على سلامتهم.

وقال شميهال “ناقشنا صيغة السلام (الأوكرانية) واحتمالات وضع مسار وتقديم مساعدة من قداسته ومن الفاتيكان لتحقيق كل عناصر صيغة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”. وسبق أن قال بابا الفاتيكان (86 عاما) إنه يريد زيارة كييف وموسكو في مهمة لإحلال السلام.

وأسفرت الحرب في أوكرانيا عن مقتل عشرات الألوف وتشريد الملايين وتدمير مدن بأكملها.

وتشن روسيا هجوما ضخما في شرق أوكرانيا منذ شهور لكنها فشلت في إحراز تقدم كبير في الاستحواذ على الأراضي. وتعتزم أوكرانيا شن هجوم مضاد في الأسابيع أو الشهور المقبلة. وتريد كييف أن تسترد جميع أراضيها.

وتحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي له علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا مع زيلينسكي أمس الأربعاء.

وقال شميهال للصحفيين إن الاتصال الهاتفي كان مثمرا جدا وقد يثبت بداية إيجابية للغاية للعلاقات المستقبلية.