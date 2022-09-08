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رئيس وزراء أيرلندا: الملكة إليزابيث ساعدت في تطبيع العلاقات مع بلادنا

منذ 45 دقيقة
خارطة بريطانيا وإيرلندا

خارطة بريطانيا وإيرلندا

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قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن (الخميس 8-9-2022) إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ساعدت في تطبيع العلاقات مع بلده، متذكرا زيارتها “الحاسمة” عام 2011 والتي كانت أول زيارة لملك أو ملكة منذ الاستقلال عن لندن قبل قرن تقريبا.

وأضاف مارتن في بيان “بالنيابة عن حكومة أيرلندا، أود أن أعرب عن أعمق التعازي للشعب البريطاني في وفاة ملكتهم الحبيبة، جلالة الملكة إليزابيث”.

وتابع “كانت الزيارة الرسمية التي قامت بها إلى أيرلندا في عام 2011 بمثابة خطوة حاسمة في تطبيع العلاقات مع أقرب جيراننا. وقد حققت تلك الزيارة نجاحا كبيرا مما يرجع إلى حد بعيد إلى العديد من المبادرات الكريمة والتصريحات الدافئة التي أدلت بها الملكة”.

وأعلن قصر باكنغهام مساء الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً.

وخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً ليصبح ملكا لبريطانيا، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.

    المصدر :
  • رويترز

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