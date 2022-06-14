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رئيس وزراء إثيوبيا يعلن تشكيل لجنة للتفاوض مع قوات تيجراي

منذ 11 دقيقة
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أفاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء بأن الحكومة الاتحادية شكلت لجنة للتفاوض مع قوات إقليم تيجراي الشمالي.

وقال أبي أمام البرلمان “فيما يتعلق بالسلام تم تشكيل لجنة. تحتاج المفاوضات إلى الكثير من العمل، وقد تم تشكيل لجنة وستدرس كيفية إجراء المحادثات”.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن سيرأس اللجنة التي ستستغرق ما بين عشرة و15 يوما لصياغة تفاصيل الأمور التي سيجري التفاوض بشأنها.

واندلع القتال في تيجراي في نوفمبر تشرين الثاني 2020 وامتد إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين في العام الماضي، لكن وتيرة القتال تراجعت منذ إعلان الحكومة الاتحادية عن هدنة إنسانية أحادية الجانب في آذار.

وعرقلت الحرب بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والمتحالفين معها خطط الحكومة لتحديث الاقتصاد، وتسببت في عزوف بعض المستثمرين الأجانب عن البلاد.

ويتهم زعماء تيجراي أبي بالسعي لتكريس السلطة المركزية في قبضته على حساب الأقاليم، في حين يتهمهم هو بدوره بالرغبة في استعادة السلطة التي فقدوها عندما اختير لتولي رئاسة الوزراء في 2018.

    المصدر :
  • رويترز

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