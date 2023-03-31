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رئيس وزراء إسبانيا يحث الرئيس الصيني على التحدث إلى القيادة الأوكرانية

منذ 44 دقيقة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث والرئيس الصيني شي جين بينغ

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث والرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

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حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الرئيس الصيني شي جين بينغ (الجمعة 31-3-2023) على التحدث إلى القيادة الأوكرانية والتعرف بشكل مباشر على صيغة السلام الخاصة بكييف للمساعدة في إنهاء الغزو الروسي.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في بكين إنه أبلغ شي، الذي زار موسكو في يومي 20 و21 مارس آذار، بأن إسبانيا تدعم مقترحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتشمل هذه المقترحات مطالبة بإعادة الأراضي الأوكرانية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.

وأضاف سانتشيث “أعتقد أنها خطة ترسي دعائم السلام الدائم في أوكرانيا وتتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها التي انتهكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزوه”.

وقال سانتشيث “عبرت عن مخاوفنا إزاء الغزو غير المشروع لأوكرانيا”، مضيفا أنه حث شي على التحدث إلى الرئيس زيلينسكي من أجل التعرف بشكل مباشر على خطة كييف للسلام.

والشهر الماضي، اقترحت بكين خطة تتألف من 12 نقطة حول الحل السياسي للحرب في أوكرانيا وتضمنت وقفا شمالا لإطلاق النار في الصراع.

لكن الخطة أثارت أيضا دهشة بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الصين لعدم التصريح بأن المعتدي في الصراع هو روسيا.

وأشاد سانتشيث أمس الخميس بجانبين من مقترح الصين “رفضه التام والقاطع ليس فقط لاستخدام الأسلحة النووية، بل حتى التهديد باستخدامها” واحترامه لوحدة الأراضي.

    المصدر :
  • رويترز

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