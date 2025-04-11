رئيس وزراء إسبانيا يدعو لعلاقات أكثر توازناً بين الاتحاد الأوروبي والصين

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الجمعة بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين إن مدريد تفضل علاقة أكثر توازنا بين الاتحاد الأوروبي والصين أساسها التفاوض لحل الخلافات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف زيارة سانتشيث إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع بكين وسط التداعيات العالمية لسياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويسعى سانتشيث إلى جعل إسبانيا محاورا بين بكين والاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الصينية.

ورفض المسؤولون الإسبان تحذيرا من واشنطن من أن التقارب مع الصين سيكون بمثابة انتحار.

وفي بداية اجتماعهما، قال سانتشيث إن إسبانيا ترى الصين شريكا للاتحاد الأوروبي.

وقال لشي “نريد العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التجارة والاستثمار بطريقة متوازنة بما يفيد التنمية في بلدينا انطلاقا من رؤى كل منا، ونريد تعزيز العلاقات الوثيقة بين مجتمعاتنا”.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن هذه هي زيارة سانتشيث الثالثة إلى بلاده خلال ثلاث سنوات، مضيفا أن تعزيز العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع العالمية الحالية يعزز السلام والاستقرار والازدهار.