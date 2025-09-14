رئيس وزراء إسبانيا يشيد بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين رغم عرقلة سباق الدراجات

أبدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأحد إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، رغم أن مظاهراتهم على طول مسار سباق إسبانيا للدراجات أدت إلى تهديد بعض المتسابقين بالانسحاب خلال الأيام الماضية.

ومع التخطيط لمظاهرات كبيرة، جرى نشر أكثر من ألف شرطي اليوم مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما وينتهي في العاصمة مدريد.

وعطلت الاحتجاجات، التي استهدفت فريق إسرائيل-بريمر تيك بسبب أفعال إسرائيل في غزة، عدة مراحل من السباق، الذي من المقرر أن ينتهي اليوم في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

وقال سانشيز في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية “اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين”.

وكانت إسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو أيار 2024، من أشد المنتقدين للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأعلنت حكومة سانتشيث عن إجراءات جديدة بشأن الإمدادات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري.

واخترق متظاهرون السياج الأمني أمس السبت واعتصموا لقطع الطريق خلال المرحلة قبل الأخيرة بالقرب من مدريد، لكن المتسابقون سلكوا مسارا حولهم.

وأدان ألبرتو نونيث فيخو رئيس الحزب الشعبي المحافظ المعارض، تصريحات سانشيز.

وقال في منشور على منصة إكس “بدلا من أن يشجع الوزراء على هذا، يجب على الحكومة أن تدين هذا وتشجبه وتمنعه”.