رئيس وزراء إسبانيا يصل أوكرانيا لإجراء محادثات مع زيلينسكي

قال مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث،الخميس،‭‭ ‬‬إنه وصل إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي عشية الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وأضاف المكتب في بيان أن نائب وزير الخارجية الأوكراني والسفير الأوكراني في مدريد والسفير الإسباني لدى كييف كانوا في استقبال سانتشيث لدى وصوله.

وتأتي زيارة سانتشيث بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال زيارة لم يعلن عنها من قبل إلى كييف يوم الاثنين.

وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الثلاثاء كييف لإجراء محادثات مع زيلينسكي وتعهدت بمواصلة دعمه في صد الهجمات الروسية لكنها استبعدت تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس للمشرعين في مجلس النواب أمس الأربعاء إن مدريد ستزود أوكرانيا بست دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2إيه4 ألمانية الصنع بعد إصلاحها، ومن المتوقع تسليمها في أواخر مارس آذار أو أوائل أبريل نيسان.