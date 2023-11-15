رئيس وزراء إسباني يدعو إسرائيل إلى وقف "القتل الأعمى" للفلسطينيين في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تل أبيب إلى وقف “القتل الأعمى” للفلسطينيين في غزة.

كما أعلن اليوم الأربعاء 15\11\2023، أن بلاده تعتزم العمل من أجل “الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

إلى ذلك، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن نحو 40 مواطنا إسبانيا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وهؤلاء الأشخاص ضمن مجموعة تتألف من 140 إلى 170 مواطنا إسبانيا وأفرادا من عائلاتهم، بعضهم يحمل جنسية مزدوجة، طلبوا إجلاءهم من القطاع الفلسطيني.

وقال ألباريس في مؤتمر صحفي الاثنين “أؤكد أن 33 إسبانيا من أصول فلسطينية تحديدا وسبعة من أفراد عائلاتهم قد عبروا بالفعل نقطة التفتيش المصرية على الحدود بين غزة ومصر في رفح”.

كما أضاف أن المجموعة استقلت الحافلات بالفعل برفقة موظفين من السفارة الإسبانية إلى القاهرة.

وقال ألباريس إن إسبانيا حصلت على موافقة إسرائيل لإجلاء نحو 80 فردا آخر من غزة الثلاثاء.

وردت إسرائيل الشهر الماضي على هجوم نفذه مسلحو حركة حماس في 7 أكتوبر، لتحاصر وتقصف القطاع الساحلي بشكل عنيف ومكثف.