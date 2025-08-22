رئيس وزراء إستونيا: مستعدون لإرسال سرية عسكرية إلى أوكرانيا لحفظ السلام

قال رئيس وزراء إستونيا كريستين ميهال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي بيتري أوربو في مدينة طالين، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية حفظ السلام في أوكرانيا بقوة تصل إلى سرية عسكرية واحدة.

ولم يحدد ميهال عدد أفراد هذه السرية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم الجمعة إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تتعاون مع أوكرانيا من أجل تحديد ضمانات أمنية قوية لكييف والتي من شأنها أن تثني موسكو عن محاولة شن هجمات مجددا، موضحا أن أوروبا والولايات المتحدة ستشاركان في تحديد تلك الضمانات.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن رغبتهما في نشر قوات ضمن تسوية ما بعد الحرب في إطار ما يسمى (تحالف الراغبين) الداعم لأوكرانيا.

وأشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا إلى انفتاح بلاده على المشاركة.