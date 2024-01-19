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رئيس وزراء الأردن يحث أمريكا على المبادرة لإنهاء "مذبحة" غزة

منذ 35 دقيقة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

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قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة (الجمعة 19-1-2024) إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء “المذبحة” المستمرة في غزة.

وانتقد الأردن بشدة القصف الإسرائيلي لغزة، وقال الخصاونة اليوم الجمعة إن القصف “يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية”.

ونفت إسرائيل اتهامها بارتكاب جرائم حرب.

وقال الخصاونة إنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الأردني خلال حدث بكلية لندن للاقتصاد “القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأمريكيين وشركائنا الأمريكيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة”.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، مضيفا أنهما ناقشا الأمر اليوم الجمعة.

وردا على سؤال بشأن ما إن كان حل الدولتين “مستحيلا” بوجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن “لا ليس كذلك”.

وأضاف أن نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأنماط الممكنة إذ أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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