رئيس وزراء العراق يفتتح مشروعي غاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2027

ذكر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مشروعين للغاز الطبيعي في البصرة سيدعمان هدف بغداد القضاء على حرق الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بحلول عام 2027.

وقال الوزير في منشور على إنستغرام أن وحدة غاز جاف بمعمل تسييل الغاز في البصرة ستضيف 170 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز وألف طن يوميا من غاز البترول المسال. أما المشروع الثاني، وهو محطة الفيحاء المركزية لمعالجة الغاز، فجاء في المنشور أنه صُمم لمعالجة 130 مليون قدم مكعبة في اليوم.

وقال مصدر في وزارة النفط إنه مع تحسن التقاط الغاز، من المتوقع أن يصل إنتاج المكثفات إلى 200 ألف برميل يوميا قريبا، مما يتيح زيادة كميات التصدير ومزيج الطاقة المحلي.