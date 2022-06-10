رئيس وزراء المجر: حظر الغاز الروسي سيدمر الإقتصاد الأوروبي

اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة أن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.

وأشار في تصريحات للإذاعة العامة الى أن بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر، الذي ارتفع إلى 10.7 بالمئة في أيار سيصل إلى ما بين 15 و16 بالمئة.

وكان دبلوماسيون أفادوا في تصريحات لـ “سكاي نيوز”، بأنّ المجر عرقلت إقرار الاتفاق الذي توصّلت إليه القمة الأوروبية والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك لرفض بودابست إدراج رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.

وخلال قمّتهم في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء قرّر قادة دول الاتحاد الـ27 فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تضمّنت خصوصاً إدراج بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل على القائمة الأوروبية السوداء كونه “حليفاً قديماً للرئيس فلاديمير بوتن (…) وأصبح أحد الداعمين الرئيسيين للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا”، بحسب ما ورد في مشروع القرار الذي وافقت عليه القمّة.