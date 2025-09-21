رئيس وزراء الهند يدعو لمقاطعة المنتجات الأجنبية وسط توتر مع أمريكا

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين في خطاب ألقاه يوم الأحد إلى التوقف عن استهلاك المنتجات الأجنبية واللجوء إلى البدائل المحلية وسط توتر العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويحث مودي المواطنين على شراء السلع المصنوعة في الهند، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية 50 بالمئة على السلع الهندية المستوردة، في حين بدأ مؤيدوه حملات لمقاطعة العلامات التجارية الأمريكية التي تحظى بشعبية كبيرة في الهند مثل ماكدونالدز وبيبسي وأبل.

وأضاف مودي في كلمته قبل يوم واحد من تطبيق تخفيضات ضريبية واسعة النطاق على المستهلكين “الكثير من المنتجات التي نستخدمها يوميا مصنوعة في الخارج، ونحن لا نعلم… علينا التخلص منها”.

وأضاف “يجب أن نشتري المنتجات المصنوعة في الهند”، دون أن يذكر أي بلد بالاسم.

تُعتبر الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة سوقا رئيسية للسلع الاستهلاكية الأمريكية، وغالبا ما يتم شراؤها من متجر التجزئة الأمريكي أمازون. وعلى مر السنين، اتسع نطاق وصول العلامات التجارية الأمريكية إلى عمق المدن الصغيرة.

وطلب مودي من أصحاب المتاجر أيضا التركيز على بيع المنتجات محلية الصنع مشيرا إلى أن ذلك سيعزز النمو الاقتصادي للبلاد.

وزادت العديد من الشركات في الأسابيع الماضية من حملات الترويج لسلع محلية.

ومن المتوقع أن يزور وزير التجارة الهندي بيوش جويال واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات تجارية وسط جهود للحد من توتر العلاقات بين البلدين.