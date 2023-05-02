رئيس وزراء اليابان يزور كوريا الجنوبية لتوثيق العلاقات

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الثلاثاء، اعتزامه زيارة كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع الرئيس يوون سوك يول، فيما يسعى حليفا الولايات المتحدة إلى توثيق العلاقات المشتركة.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء ياباني لكوريا لجنوبية منذ العام 2018، وتأتي بعد اتفاق كيشيدا ويوون على إنهاء القيود التجارية المتبادلة خلال اجتماع في مارس/ آذار الماضي في طوكيو.

الخلافات بين البلدين بدأت قبل سنوات بسبب لجوء اليابان إلى العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.

لكن يوون يرغب في إنهاء الخلاف وتشكيل جبهة موحدة ضد التحديات الإقليمية بما فيها تلك التي تمثّلها كوريا الشمالية.

ولا تكف كوريا الشمالية عن إجراء تجاربها الصاروخية، والتي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ذي وقود صلب، يطلق عليه “هواسونغ-18″، في وقت سابق من أبريل/نيسان الماضي.

وقال كيشيدا من غانا، المحطة الثانية في جولة قادته لأربع دول إفريقية وسنغافورة “نقوم بتنسيق زيارتي لكوريا الجنوبية يومَي 7 و8 مايو/أيار الجاري، إذا سمحت الظروف بذلك”.

وأضاف أن هذه الزيارة التي تسبق قمة مجموعة السبع في هيروشيما، “فرصة جيدة لإجراء تبادل صريح للآراء حول تسريع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية والبحث في الوضع الدولي السريع التغيّر”.

وأشار كيشيدا إلى أنه يأمل في أن “تعطي هذه الرحلة زخما للجهود الدبلوماسية بين طوكيو وسول.

وتعهد كيشيدا ويوون في مارس/ آذار الماضي باستئناف الزيارات المتبادلة بشكل منتظم، بعدما عُلّقت لأكثر من عقد، فيما دعا كيشيدا يوون إلى حضور قمة مجموعة السبع بين يومَي 19 و21 مايو/ أيار الجاري.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بعدما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عام 2018 الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.

لكن هذا العام، أعلنت سول خطة لدفع تعويضات للمتضررين دون إشراك طوكيو.

وفي إطار جهود أخرى لتحسين العلاقات الثنائية، قالت وزارة التجارة اليابانية الأسبوع الماضي إنها بدأت عملية إعادة كوريا الجنوبية إلى ما يسمى “القائمة البيضاء” للشركاء التجاريين الموثوق بهم بعدما أزالتها منها في العام 2019.