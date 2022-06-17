الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء اليونان: نريد إبقاء قنوات الإتصال مفتوحة مع تركيا

منذ 5 دقائق
A A A
طباعة المقال

رأى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة، الواقع في 17 حزيران، أن من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا، على الرغم من التصريحات الحادة التي أدت إلى تصعيد التوتر بين الجارتين.

وقال ميتسوتاكيس، الذي كان يتحدث في قبرص، إن القانون الدولي يقف إلى جانب اليونان.

وأضاف خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس في نيقوسيا: “سننحي جانبا أي خطاب يخرج عن القواعد الدبلوماسية السليمة”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح وأننا سنعود بسرعة إلى حالة الهدوء ونحافظ دائما على قنوات الاتصال مفتوحة. من وجهة نظري دائما أنه حتى في أصعب الأوقات، لا ينبغي أبدا إغلاق هذه القنوات”.

ويدور خلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي حول عدد من القضايا تتراوح بين الحدود البحرية والمجال الجوي ومصادر الطاقة المحتملة في البحر المتوسط وقبرص المنقسمة عرقيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روسيا: اتهامنا بالتجسس في هولندا جزء من حملة معادية
الكونجو تعلن إغلاق حدودها مع رواندا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بايدن: بوتين كان سيغزو دولاً أخرى لولا تدخلنا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الذهب
توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
مصرف لبنان
بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
قتل حكم ضربًا في الملعب.. وفيديو يوثق الهجوم!