رئيس وزراء اليونان: نريد إبقاء قنوات الإتصال مفتوحة مع تركيا

رأى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة، الواقع في 17 حزيران، أن من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا، على الرغم من التصريحات الحادة التي أدت إلى تصعيد التوتر بين الجارتين.

وقال ميتسوتاكيس، الذي كان يتحدث في قبرص، إن القانون الدولي يقف إلى جانب اليونان.

وأضاف خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس في نيقوسيا: “سننحي جانبا أي خطاب يخرج عن القواعد الدبلوماسية السليمة”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح وأننا سنعود بسرعة إلى حالة الهدوء ونحافظ دائما على قنوات الاتصال مفتوحة. من وجهة نظري دائما أنه حتى في أصعب الأوقات، لا ينبغي أبدا إغلاق هذه القنوات”.

ويدور خلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي حول عدد من القضايا تتراوح بين الحدود البحرية والمجال الجوي ومصادر الطاقة المحتملة في البحر المتوسط وقبرص المنقسمة عرقيا.