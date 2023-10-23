رئيس وزراء اليونان يصل إلى تل أبيب للقاء نتنياهو

أعلن مكتب رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، وصوله إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وفق وكالة أنباء رويترز.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء اليوناني بعد أيام من مشاركته فى قمة القاهرة للسلام والتى عقدت يوم السبت بمشاركة عدد من القيادات الدولية والإقليمية بهدف وقف إطلاق النار والتأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى سكان قطاع غزة إلى جانب البحث عن سبل لخفض التصعيد.

وكان ميتسوتاكيس قد أكد خلال هذه القمة ضرورة على وقف الحرب فى غزة، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني آنذاك:” نحن أمام أوقات عصيبة تهدد المنطقة.. أتيت هنا كصديق قريب للرئيس وجار لمصر بداية علينا أن نعزي أسر الضحايا من الجانبين سواء من إسرائيل والفلسطينين”. وأضاف: “وقف اليونان واضح إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها لكن وفق القانون الدولى لكن العقاب الجماعي أمر محظور وفق قانون الحرب”.

وفي السياق نفسه، جدد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمهم لإسرائيل وما وصفوه بـ”حق الدفاع عن نفسها”، لكنهم حثوها أيضًا على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وفي بيان مشترك، صدر أمس الأحد 22 أكتوبر 2023، بعد اجتماع عن بعد بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، رحب الزعماء بإطلاق حركة حماس الفلسطينية سراح رهينتين، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الآخرين.

ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى عقد اجتماع لما تسمى مجموعة خمسة+1 وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى كندا، بعد أن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.