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رئيس وزراء باكستان يزور المملكة العربية السعودية

7 - مايو - 2021
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية ان رئيس الوزراء عمران خان يستعد للمغادرة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يوقع البلدان اتفاقيات جديدة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية خلال زيارة خان التي تأتي بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة خان بعد أيام من استدعائه لسفير باكستان عقب شكاوى من عمال باكستانيين وافدين يعملون في المملكة قالوا إن سفارتهم أساءت معاملتهم.

ويزور حاليا قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب AP

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