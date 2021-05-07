رئيس وزراء باكستان يزور المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية ان رئيس الوزراء عمران خان يستعد للمغادرة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يوقع البلدان اتفاقيات جديدة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية خلال زيارة خان التي تأتي بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة خان بعد أيام من استدعائه لسفير باكستان عقب شكاوى من عمال باكستانيين وافدين يعملون في المملكة قالوا إن سفارتهم أساءت معاملتهم.

ويزور حاليا قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب AP

رحبّت بأخي الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني في زيارته إلى المملكة.. بحثنا آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا والعلاقات الدفاعية مع جمهورية الباكستان الشقيقة، وحرص بلدينا المشترك على كل ما يخدم أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/wia7sSYHVi — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 6, 2021