رئيس وزراء باكستان يشيد بالتحركات الأمريكية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصفها بأنها تهدف إلى “إنهاء الحرب في غزة بشكل فوري”، وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض بحضور قائد الجيش الباكستاني الفيلد مارشال عاصم منير. ويعكس هذا اللقاء مؤشراً جديداً على تحسن العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد بعد سنوات من الجمود خلال الإدارة الأمريكية السابقة.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد تركزت المحادثات مع ترامب على ملفات الاستثمار والعلاقات الثنائية، إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط وكيفية التوصل إلى حل ينهي النزاع في غزة. كما أكد البيان أن باكستان تسعى إلى لعب دور متزايد في قضايا المنطقة.

وكان شريف من بين قادة دول إسلامية التقوا الرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وفي هذا السياق، كشف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن ترامب عرض “خطة سلام من 21 نقطة” للشرق الأوسط وغزة، وأعرب عن ثقته في إمكانية تحقيق انفراجة قريباً.

ويأتي اللقاء بعد توقيع باكستان اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية من السياسات الإسرائيلية. وتُعد باكستان الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي، كما أنها تملك أحد أقوى الجيوش بين الدول الإسلامية، مما يمنح المؤسسة العسكرية نفوذاً واسعاً في المشهد السياسي الداخلي.

وخلال زيارته، دعا شريف الشركات الأمريكية إلى تعزيز استثماراتها في بلاده، خاصة في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والتعدين والطاقة. وكان ترامب قد شجع سابقاً شركات بلاده على التنقيب عن النفط في باكستان. وأكد شريف أن “الشراكة الباكستانية-الأمريكية ستزداد قوة تحت قيادة الرئيس ترامب بما يخدم مصالح البلدين”.

يُذكر أن هذا اللقاء هو الأول لرئيس وزراء مدني باكستاني في البيت الأبيض منذ ولاية ترامب الأولى، حين استضاف رئيس الوزراء الأسبق عمران خان عام 2019. غير أن ترامب كان قد اجتمع مطلع هذا العام بقائد الجيش منير بشكل منفصل، في خطوة عُدّت الأولى من نوعها مع وجود حكومة مدنية قائمة في إسلام آباد.

ولم يصدر البيت الأبيض بياناً فورياً حول نتائج الاجتماع، غير أن ترامب وصف قبيل اللقاء كلاً من شريف ومنير بأنهما “رجلان عظيمان”.