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رئيس وزراء بريطانيا: سنساعد دولا أخرى ترغب في إرسال طائرات لأوكرانيا

منذ 10 دقائق
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (رويترز)

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (السبت 18-2-2023) إن بلاده عرضت مساعدة دول أخرى ترغب في إرسال طائرات إلى أوكرانيا الآن، بينما دعا الحلفاء إلى الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وانضم سوناك إلى رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وليز تراس في تقديم دعم قوي لأوكرانيا يشمل تسليم أسلحة وتدريب القوات.

وترفض بريطانيا حتى الآن إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا لكن سوناك قال اليوم السبت إن بلاده تسطيع المساعدة بطرق أخرى.

وقال في مؤتمر ميونيخ للأمن “ستدعم بريطانيا بكل سرور الدول الأخرى القادرة على توفير الطائرات فورا”.

وذكر أيضا أن الحلفاء الغربيين يجب أن يبحثوا عن طريقة تضمن أن تدفع روسيا أموالا في إعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.

وأردف أن المجتمع العالمي يجب أن يعترف بالحاجة إلى وجود إطار جديد يحافظ على الأمن على المدى الطويل.

وأضاف “من حقوق الإنسان إلى التهديدات النووية المتهورة، من جورجيا إلى مولدوفا، ارتكبت روسيا انتهاكا تلو الآخر ضد دول خارج حلف شمال الأطلسي للأمن الجماعي… رد المجتمع الدولي على العدوان الروسي لم يكن قويا بما يكفي”.

    المصدر :
  • رويترز

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