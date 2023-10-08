رئيس وزراء بريطانيا: نقف إلى جانب إسرائيل "على نحو لا لبس فيه"

على وقع استمرار العملية التي تشنّها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أنّ بلاده تقف إلى جانب إسرائيل “على نحو لا لبس فيه”، وأنّ لندن تعمل على ضمان أن يتحدث العالم بصوت واحد.

يأتي ذلك في وقت قصفت إسرائيل غزة اليوم الأحد، بعد يوم من أقوى عملية تشهدها في عقود، اجتاح خلالها مقاتلون من حماس عددًا من البلدات الإسرائيلية وقتلوا ما لا يقل عن 700 إسرائيلي وأسروا أكثر من 100 بحسب الحكومة الإسرائيلية، فيما تتحدث تقارير إعلامية عن حوالي 170 أسيرًا.

وقال مكتب سوناك في بيان بعد مكالمة هاتفية بينه وبين نتنياهو: “أكد (سوناك) مجددًا أن المملكة المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل بشكل لا لبس فيه في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية. كما عرض رئيس الوزراء على نتنياهو أي دعم تحتاجه إسرائيل”، بحسب البيان.

وأضاف: “أوضح رئيس الوزراء العمل الدبلوماسي الذي تجريه المملكة المتحدة لضمان تحدث العالم بصوت واحد لمعارضة هذه الهجمات المروعة. وتوجه رئيس الوزراء نتنياهو بالشكر إلى رئيس الوزراء على دعم المملكة المتحدة”.

وفي مقطع منفصل بثه التلفزيون، أكد سوناك أنّ وزارة الخارجية على اتصال بنظرائها في إسرائيل حول وضع الرعايا البريطانيين على الأرض، بعد أن قالت أسر إنّ بريطانيًا لقي حتفه وإنّ آخر في عداد المفقودين.

وحث سوناك جميع الأطراف على ضبط النفس وكرّر دعم بلاده لإسرائيل.

وذكر سوناك أنه “لا يريد أحد أن يشهد تصعيدًا إقليميًا، وتحث المملكة المتحدة وحلفاؤها الجميع في المنطقة على عدم انتهاز الموقف كفرصة للتحريض على مزيد من العنف”.

وأردف قائلًا: “في الوقت الراهن، سنواصل تقديم كل الدعم اللازم لإسرائيل، إذ نقف بثبات معها، بما في ذلك (دعم) حقها في الدفاع عن نفسها لضمان عدم وقوع هذه الهجمات”.