رئيس وزراء بريطانيا يدعو الحلفاء إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حلفاء بلاده إلى تزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة لمساعدتها على الانتصار في الحرب ضد روسيا.

وقال في مؤتمر لحزب المحافظين اليوم الأربعاء “إذا أعطينا الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الأدوات اللازمة، فسوف ينهي الأوكرانيون المهمة”.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء الدول الحليفة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أمس الثلاثاء 3\10\2023، وأكد على استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا وحذر من أن أي تراجع في الدعم من شأنه أن يشجع روسيا ويتسبب في صراع أوسع نطاقا.

وقال البيت الأبيض إن المكالمة ضمت زعماء كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى رؤساء حلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي الذين ناقشوا أيضا فضايا الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي الخاصة بأوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين “أوضح الرئيس بايدن أننا لا نستطيع تحت أي ظرف من الظروف السماح بتوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من التمويل، الذي جرى التعهد به، لتلبية احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة “لفترة أطول قليلا” لكنها تحتاج إلى مساعدة الكونغرس لتقديم هذا الدعم دون انقطاع.