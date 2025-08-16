رئيس وزراء بريطانيا يرحب باستعداد أمريكا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باستعداد الولايات المتحدة لتقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق لوقف الحرب، وذلك بعد التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركاء أوروبيين اليوم السبت.

وقال في بيان “هذا تقدم مهم، وسيكون حاسما في ردع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن العودة للمطالبة بالمزيد”.

ويتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين المقبل، إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أكده اليوم السبت الرئيسان عقب اتصال هاتفي جمعهما مع القادة الأوروبيين بعد القمة التي جمعت أمس الجمعة ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، وبحثا فيها وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب إنه إذا جرت الأمور بشكل جيد عصر الاثنين بعد اجتماعه مع زيلينسكي، فسيُحدَّد موعد لقمة ثلاثية مع الرئيس بوتين، وكشف الرئيس الأميركي أن الاجتماع مع بوتين في ألاسكا كان “ممتازا”، حسب وصفه، مؤكدا أنه كذلك كانت المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلا مع زيلينسكي.

وشدد على أن الآراء توافقت في الاجتماع مع بوتين على أن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي اتفاق سلام شامل وليس اتفاقا لوقف إطلاق النار.