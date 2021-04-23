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رئيس وزراء بريطانيا يعلن السيطرة على جائحة كورونا

منذ 23 دقيقة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن بريطانيا باتت تسيطر على جائحة كوفيد-19 حيث تراجعت الإصابات مع استمرار حملة التطعيم، مضيفا أنه سيلتزم بخطة حذرة في تخفيف قيود الإغلاق.

وأضاف جونسون للصحفيين: ”نسيطر على الوضع، الأمور أفضل مما كانت عليه بلا شك“، وأضاف أنه يعتقد أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو/ أيار، على أن ترفع كافة القيود في 21 يونيو/ حزيران.

وتابع: ”لا شك أننا بدأنا السيطرة على الجائحة بشكل جيد للغاية في الوقت الراهن، لكن يتعين أن نلتزم بمنهجنا الحذر وأن نمضي وفقا لخطوات خارطة الطريق“.

    المصدر :
  • رويترز

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