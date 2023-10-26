الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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رئيس وزراء بلجيكا: دفاع إسرائيل عن نفسها لا يبرر حصار غزة

منذ يوم واحد
رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو

رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو

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أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والعمل على منع أي هجمات مستقبلية لحركة حماس، لكن هذا لا يمكن أن يبرر أي حصار كامل لغزة أو منع القوافل الإنسانية.

وزعم دي كرو أن لدى حماس نوعين من الرهائن الأول 222 رهينة من إسرائيل، والثاني هم جميع سكان غزة، على حد قوله.

وأردف “إسرائيل لها الحق في التصرف ومنع الهجمات المستقبلية، لكن هذا لا يبرر أبدا حصار منطقة بأكملها، وحجب المساعدات الإنسانية. هذا ليس عذرا لتجويع شعب”.

في السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الزعماء الأوروبيين سيستغلون قمة في بروكسل لإرسال إشارة واضحة على دعمهم لإسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها.

وأضاف شولتس في تعليقات للصحافيين قبيل اجتماع رؤساء حكومات الاتحاد “من المهم أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)”، مضيفا أن السكان المدنيين في غزة “هم أيضا ضحايا حماس”.

    المصدر :
  • رويترز

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