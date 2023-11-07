رئيس وزراء بلجيكا: هجمات إسرائيل على المدنيين الأبرياء في غزة "غير متناسبة"

أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو على أن هجمات إسرائيل على المدنيين الأبرياء في غزة غير متناسبة.

وأضاف للصحفيين أمس الاثنين، بعد اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله في بروكسل، “قصف مخيم للاجئين بزعم أنه يؤوي أحد قادة حماس أمر غير متناسب تماما. من غير المقبول أبدا قتل هذا العدد الكبير من المدنيين في محاولة لتصفية شخص واحد”.

وأردف قائلا “يجب حماية المدنيين والمواقع المدنية، لكن بالطبع لا يجب أن تستخدمها حماس كمأوى لأن ذلك يعقد الأمور”.

وذكر أن إسرائيل وحماس تتجاهلان القانون الإنساني الدولي يوميا.

وأضاف أنه يتعين على حماس أيضا تحرير الرهائن الأبرياء في أسرع وقت ممكن لأن ذلك قد يكون جزءا مهما من وقف “دوامة العنف”.

وبلجيكا إحدى الدول التي تدعو إلى هدنة إنسانية في القتال الدائر بغزة والذي بدأ قبل شهر بهجوم شنه مقاتلو حماس واجتاحوا خلاله بلدات إسرائيلية، ثم ردت إسرائيل بمحاصرة القطاع وقصفه.