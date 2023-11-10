رئيس وزراء بلجيكا يطالب بفرض عقوبات على "المتطرفين في إسرائيل"

طالب رئيس الوزراء بلجيكا ” ألكسندر دي كرو” (الخميس 9-11-2023) الاتحاد الأوروبي بدراسة منع الإسرائيليين “المتطرفين” الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.

وأشار رئيس الوزراء الليبرالي إلى العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا إن عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء “المتطرفين العنيفين” أمر “غير مقبول”.

وقال دي كرو أمام البرلمان البلجيكي: “يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأشار إلى إمكانية فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك “وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء ويعيش اليوم في ظروف مروعة”.

وكانت “بيترا دي سوتر” نائبة رئيس الوزراء البلجيكي قد دعت في وقت سابق إ لى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

وقالت دي سوتر لصحيفة نيوسبلاد “حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل. إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني… من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار”.

وبلجيكا إحدى الدول التي تدعو إلى هدنة إنسانية في القتال الدائر بغزة والذي بدأ قبل شهر بهجوم شنه مقاتلو حماس واجتاحوا خلاله بلدات إسرائيلية، ثم ردت إسرائيل بمحاصرة القطاع وقصفه.