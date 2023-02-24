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رئيس وزراء بولندا: لن نترك أوكرانيا وسندعمها حتى تحقق النصر التام

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2023 3:28 مساءً
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي

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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي (الجمعة 24-2-2023) بعد الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف إن بولندا أرسلت أربع دبابات ليوبارد إلى كييف بالفعل ومستعدة لإرسال المزيد بسرعة.

وقال مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي “تقف بولندا وأوروبا في صفكم. لن نترككم بكل تأكيد، سندعم أوكرانيا حتى تحقق النصر التام على روسيا”.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، الجمعة 24\2\2023، فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي في مواجهة الدب الروسي.

والجمعة، غرّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على “تويتر” قائلاً إن عام 2023 هو عام النصر بعد سنة من الألم وإثبات أوكرانيا أنها لا تقهر.

وأضاف: “في 24 فبراير، اختار الملايين منا ليس علمًا أبيض، بل العلم الأزرق والأصفر لا نهرب، بل نواجه اخترنا المقاومة والقتال. لقد كانت سنة الألم والحزن والإيمان والوحدة. وهذا العام، بقينا لا نقهر. نعلم أن عام 2023 سيكون عام انتصارنا!”

    المصدر :
  • رويترز

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