رئيس وزراء بولندا: هذا ما سيحصل في تايوان إذا سقطت أوكرانيا "لا قدر الله"

قال رئيس الوزراء البولندي (الخميس 13-4-2023) إنه إذا تعرضت أوكرانيا للهزيمة في حربها مع روسيا قد تقرر الصين غزو تايوان عقب ذلك بوقت قصير.

وقال ماتيوش مورافيتسكي في خطاب ألقاه في مجلس الأطلسي للدراسات في واشنطن “لا قدر الله، إذا سقطت أوكرانيا وتم غزوها، قد تهاجم الصين تايوان في اليوم التالي”، وأضاف “الوضع في أوكرانيا والوضع في تايوان مترابطان كثيرا في رأيي”.

في سياق متصل، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي بأن يشارك بدور أكبر من أجل الأمن في البحر الأسود، وأن يدمج الدفاعات الجوية والصاروخية الأوكرانية مع تلك التابعة لأعضاء الحلف.

وأضاف متحدثا عبر رابط فيديو في مؤتمر عن الأمن في البحر الأسود تستضيفه بوخارست “البحر الأسود له دور أساسي في تحقيق السلام والمضي نحو المستقبل في أوروبا كلها”.

وقال “للأسف، إنه أيضا مثال على السرعة التي يمكن أن تتدهور بها الأمور في حال تجاهل التهديدات، لقد حان الوقت لتحويل البحر الأسود إلى ما صار عليه بحر البلطيق، ليكون بحرا لحلف الأطلسي”.

وصار البحر الأسود والساحل الأوكراني المطل عليه شاهدين رئيسيين على تداعيات الحرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.