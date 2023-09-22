الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء بولندا يطالب زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين مجددا

منذ 14 ثانية
ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا

ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا

A A A
طباعة المقال

طالب ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي (الجمعة 22-9-2023) الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم “إهانة” البولنديين مواصلا لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعي الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.

وقررت بولندا الأسبوع الماضي تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية مما أثر على العلاقة بين كييف وجارتها التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط العام الماضي.

وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا حينما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن “المسرح السياسي” لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو.

وقال مورافيتسكي “أنا… أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجددا أبدا مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صواريخ أتاكمز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
نقلة نوعية في الحرب.. أمريكا تمنح أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى وشديدة الدقة
خريطة الصومال
الصومال يطلب من الأمم المتحدة تأجيل سحب قوات حفظ السلام
وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 10 يشتبه بصلاتهم بـ"داعش

الأكثر قراءة

الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
الحدود اللبنانية السورية
مخطّط أكثر من خطير لتفجير لبنان.. كاهن يُهرّب والأهالي متواطئون!
الولايات المتحدة - لبنان
إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان.. إليكم التفاصيل