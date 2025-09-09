رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين يعود إلى السجن

تم إيداع رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا في السجن الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة العليا بأن احتجازه في مستشفى كان حيلة لتجنب السجن، في ضربة كبيرة لعائلة قوية هيمنت على السياسة‭ ‬ في البلاد لعقدين من الزمن.

وكان الملياردير قد أمضى بضع ساعات فقط في السجن عند عودته من منفاه الاختياري الذي استمر 15 عاما في أغسطس\آب 2023 قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بسبب شكوى من مشاكل في القلب وآلام في الصدر، مما أثار شكوكا واسعة النطاق وغضبا شعبيا.

وخفف ملك تايلاند الحكم الصادر بحق تاكسين بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة تضارب المصالح وإساءة استغلال السلطة عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 2001 إلى 2006 إلى سنة واحدة، وأُطلق سراح تاكسين وفقا لإفراج مشروط بعد ستة أشهر فقط من الاحتجاز قضاها كلها في جناح كبار الشخصيات في المستشفى.

وقالت المحكمة الثلاثاء إن تاكسين يجب أن يعود ليقضي سنة في السجن لأنه وأطباءه تعمدوا إطالة فترة بقائه في المستشفى بإجراء عمليات جراحية بسيطة لم تكن ضرورية.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 76 عاما تصفية حسابات سياسية بعد أن أقالت محكمة في 29 أغسطس\آب ابنته وتلميذته بايتونجتارن شيناواترا، لتصبح سادس رئيس وزراء من عائلة شيناواترا أو مدعوم منها يتم عزله من قبل الجيش أو القضاء.

وصار تاكسين، الذي برز في المشهد السياسي في تايلاند لنحو ربع قرن من الاضطرابات، أول رئيس وزراء تايلاندي سابق يُزج به إلى السجن.