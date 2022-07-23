رئيس وزراء تايلاند يجتاز آخر اختبار رئيسي له

نجا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا من تصويت بحجب الثقة في البرلمان اليوم الواقع في 23 تموز 2022 بعد حصوله على دعم كافٍ من النواب ليجتاز بذلك آخر اختبار رئيسي له قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في غضون الأحد عشر شهرا القادمة.

وأظهر فرز أصوات بثه التلفزيون على الهواء حصول قائد الجيش السابق، الذي وصل في بادئ الأمر إلى السلطة في انقلاب عام 2014 ، على الأصوات المطلوبة للنجاح مما يضمن مكانه كرئيس للوزراء حتى تنتهي فترته في مارس آذار من العام المقبل.

وحصل برايوث البالغ من العمر 68 عاما على 256 صوتا مقابل 206 أصوات مع امتناع تسعة أعضاء عن التصويت. وكانت المعارضة بحاجة إلى أكثر من 239 صوتًا من أصل 477 صوتا في البرلمان للإطاحة به.

وخضع رئيس الوزراء و 10 من أعضاء مجلس الوزراء لاستجواب بثه التلفزيون على الهواء على مدى أربعة أيام من قبل المعارضة التي اتهمتهم بالفساد وسوء الإدارة الاقتصادية في محاولة ٌلإضعاف الثقة في الائتلاف الحاكم المؤلف من 17 حزبا قبل الانتخابات المقبلة.

وكانت هذه هي رابع مرة يُطرح فيها أداء برايوت للتصويت منذ أن اختاره البرلمان للبقاء رئيسا للوزراء في عام 2019 بعد انتخابات قالت المعارضة إنها أجريت بموجب قواعد تهدف إلى إبقائه في السلطة. و رفض برايوت هذا التأكيد.