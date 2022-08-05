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رئيس وزراء تايوان: "الجارة الشريرة" للجزيرة تستعرض قوتها عند بابنا

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2022 9:35 صباحًا
علم الصين وتايوان

علم الصين وتايوان

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قال رئيس وزراء تايوان سو تسينج تشانج الجمعة، إن “الجارة الشريرة” للجزيرة تستعرض قوتها “عند بابنا”، في إشارة إلى التدريبات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان هذا الأسبوع.

وأضاف سو للصحفيين في تايبه، ردا على سؤال بشأن إطلاق الصين صواريخ، إنها تدمر ببتعسف الممر المائي الأكثر استخداما في العالم من خلال التدريبات العسكرية، وتابع قائلا إن دول الجوار والعالم يدينون تصرفات الصين.

هذا وكانت قد قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إنها قدمت احتجاجات رسمية للدول الأوروبية المعنية ومبعوثي الاتحاد الأوروبي بسبب التصريحات المتعلقة بتايوان الصادرة عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وذكرت الوزارة في بيان أن نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي قدم الشكاوى الدبلوماسية أمس الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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