رئيس وزراء جامو وكشمير يدعو الهند للحذر في ردها بعد الهجوم الدامي

قال عمر عبد الله رئيس وزراء منطقة جامو وكشمير، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الهند عدم فعل أي شيء ينفر الكشميريين وهي تلاحق المسلحين الذين قتلوا 26 شخصا الأسبوع الماضي، لا سيما وأن سكان المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في الهيمالايا نظموا احتجاجات تنديدا بهذا الهجوم.

قتل مسلحون من جماعة متشددة سائحين في 22 أبريل نيسان، وهو ما استتبع حملة على من يشتبه بأنهم من المسلحين في المنطقة المضطربة، والتي شملت هدم تسعة منازل تخص أسر مشتبه بكونهم مسلحين.

وتخوض الهند ذات الأغلبية الهندوسية تمردا مسلحا في كشمير منذ عقود، غير أن الوضع تحسن في السنوات القليلة الماضية.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة ذات الطبيعة الخلابة، لكن كلا الدولتين المتجاورتين لا تحكمانها إلا جزئيا.

وقال عبد الله في مجلس النواب المحلي “ينبغي ألا نفعل شيئا ينفر الناس بعد رد فعلهم العفوي” على الهجوم.

وأضاف “السلاح يمكن فقط أن يسيطر على التشدد لا أن ينهيه. لن ينتهي إلا بوجود الشعب معنا. يبدو أن الناس وصلوا إلى هذه المرحلة”.

ولم يتطرق لتفاصيل، لكن الأسبوع الماضي شهد عدة احتجاجات، منها في ذلك مظاهرات بالشموع وإغلاق رمزي ليوم كامل في كشمير تنديدا بالهجوم.

كما انتقد بعض سكان كشمير تحرك السلطات لهدم عدة منازل لأسر المتشددين.