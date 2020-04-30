رئيس وزراء روسيا يبوح بسرّه لبوتين: الفحوص أثبتت إصابتي بفيروس كورونا

أبلغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

واقترح ميشوستين أن يتولى النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف رئاسة الحكومة بالإنابة في غيابه، وأيد بوتين هذا المقترح.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس متجاوزة مستوى المئة ألف حالة، بعد ارتفاع يومي قياسي في الحالات الجديدة، وبعد أيام من تحذير بوتين من أن ذروة التفشي لم تأت بعد.

وتفرض روسيا، أكبر دول العالم مساحة، إجراءات عزل عام منذ أن أعلن بوتين إغلاق أغلب الأماكن العامة في أواخر آذار.

وتجاوزت روسيا هذا الأسبوع الصين وإيران في عدد حالات الإصابة المؤكدة. وظلت أعداد الوفيات في روسيا أقل بكثير منها في غيرها من الدول الأكثر تضررا من التفشي على الرغم من صعودها على قائمة الدول صاحبة أكبر أعداد إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن “إجمالي عدد حالات الإصابة في روسيا بلغ 106498 حالة يوم الخميس”، وأضاف أن 101 مصابا بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1073 حالة حتى الآن.

ودخلت روسيا الأسبوع الخامس منذ بدء فرض إجراءات العزل العام التي دفعت مع انهيار أسعار النفط البنك المركزي إلى توقع انكماش الاقتصاد بين أربعة وستة في المئة.

وقال بوتين في خطاب للأمة الثلاثاء بثه التلفزيون إن إجراءات العزل العام يجب أن تستمر لمدة أسبوعين آخرين محذرا من أن ذروة التفشي لم تأت بعد.

اعترف بوتين بوجود نقص في معدات حماية الطواقم الطبية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشي فيروس كورونا.

وقال إن “ذلك يأتي على الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم الإنتاج والواردات”.

وحذر بوتين من أن ذروة معدل الإصابة بفيروس كورونا لم تصل إليها البلاد بعد، ويجب أن يظل السكان يقظين.

ومددت روسيا فترة الإغلاق التي تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) حتى 11 أيار.

وشكا أطباء من العمل من دون ارتداء ملابس واقية مناسبة، وخاصة في مناطق في روسيا. وقال بوتين، إن “روسيا تنتج حاليا 100 ألف سترة واقية للأطباء في اليوم، بزيادة 3 آلاف سترة في اليوم مقارنة بشهر آذار الماضي، فضلا عن زيادة إنتاج الأقنعة بأكثر من 10 أضعاف، ليصل عددها إلى 8.5 مليون قناع يوميا في نيسان.