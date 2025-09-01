رئيس وزراء سلوفاكيا يلتقي شي وبوتين وزيلينسكي الأسبوع الجاري

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اليوم الاثنين، إنه يعتزم عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالات الصين بالذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف في بيان أنه سيلتقي بعد ذلك بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شرق سلوفاكيا يوم الجمعة.

ولا يرتبط فيتسو، الذي يعارض العقوبات الغربية على روسيا، بعلاقات جيدة مع زيلينسكي والتقى مع بوتين في موسكو في ديسمبر كانون الأول. وسلوفاكيا عضو بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وسيكون فيتسو الزعيم الأوروبي الوحيد الذي سيحضر الاحتفالات في بكين، حيث سيقف شي إلى جانب بوتين وزعماء دول من بينها كوريا الشمالية وإيران وميانمار في إظهار للتضامن ضد الغرب.

وقال فيتسو في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “أحترم كل ضحية من ضحايا النضال ضد الفاشية، ولذلك وقفت في الماضي باحترام أمام النصب التذكارية في موسكو أو نورماندي أو واشنطن”.

وأضاف “ينتابني شعور بالأسف، وأعترف أنني لا أعلم سبب كون سلوفاكيا وحدها من بين دول الاتحاد الأوروبي الحاضرة في بكين. يجري بناء نظام عالمي جديد، وقواعد جديدة لعالم متعدد الأقطاب، وتوازن جديد للقوى، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار العالم”.

ومضى يقول إنه من الضروري استغلال الفرصة للقاء زعماء العالم، وإنه أبلغ ممثلي الاتحاد الأوروبي برحلته.