رئيس وزراء فرنسا يزور تونس

بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي، يجري رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 حزيران، وفق ما أعلن مكتبه في بيان يوم الأحد.

أضاف البيان أن المجلس الذي يجمع رئيسي حكومتي البلدين ووزراء كل عامين لمناقشة قضايا التعاون سيركز خصوصا على التنمية الاقتصادية والأمن والتعليم والتدريب والثقافة والفرنكفونية.

تأتي زيارة جان كاستيكس في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في منتصف شهر أيار.

ومن المنتظر بهذه المناسبة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية والتدريب المهني، وذلك بحسب (أ ف ب).