رئيس وزراء فرنسا يقترح ضريبة على الثروة في مسعى لكسر الجمود بشأن الميزانية

عرض رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الجمعة، مقترح فرض ضريبة على الثروة في إطار مجموعة من الأفكار التي تهدف إلى كسب دعم اليسار لميزانية عام 2026، والتي وصفها الحزب الاشتراكي على الفور بأنها “غير كافية” لكنه لم يغلق الباب أمام مزيد من المحادثات.

وفي محادثات مع قادة الحزب الاشتراكي، اقترح لوكورنو فرض ضريبة على الثروة لكسر الجمود في ميزانية العام المقبل. وقال مصدران مقربان من رئيس الوزراء لرويترز إن الضريبة لن تطبق على الأصول المهنية لأصحاب الأعمال.

وفي وقت سابق من اليوم، استبعد لوكورنو استخدام ما يسمى بالسلطات المنصوص عليها في المادة 49.3 من الدستور لإقرار الميزانية عبر البرلمان دون تصويت، وهي خطوة رحب بها الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني اليميني المتطرف لكنهما قالا إنها غير كافية.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور بعد الاجتماع “قدم لنا رئيس الوزراء اقتراحا (للميزانية) غير كاف إلى حد كبير، ومثير للقلق من حيث المضمون في نواح عدة، رغم أنه أوضح أنه من خلال الالتزام بعدم استخدام المادة 49.3 بعد الآن، يمكن للبرلمان تعديل المشروع”، مضيفا أنه ينتظر الآن معرفة ما إذا كان لوكورنو سيذهب إلى أبعد من ذلك.

وصعدت عوائد السندات الفرنسية بشكل طفيف بعد تعليقات فور.