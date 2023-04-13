رئيس وزراء قطر: الأسباب وراء استبعاد سوريا من الجامعة العربية "لا تزال قائمة"

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية (الخميس 13-4-2023) إن الأسباب وراء تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة.

وقال إن قطر تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع سوريا ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة.

وأضاف آل ثاني: “الشعب السوري ما زال مهجرا، هناك أناس أبرياء في السجون، هناك أشياء كثيرة، لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، لكن يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا”.

وأوضح: “دولة قطر قرارها منفرد، هو ألا يتم اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدم للحل السياسي، لكن الدول الأخرى لكل واحدة تقييمها كونه قرارا سياديا بالنسبة لهم”.

وشدد آل ثاني على أن “الحل بيد السوريين وليس بيد دولة قطر”.

يشار إلى أن وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، وصل إلى مدينة جدة السعودية الأربعاء في مؤشر على اقتراب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث ستجري قمة عربية الجمعة لمناقشة ذلك.