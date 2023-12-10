رئيس وزراء قطر: جيلا بأكمله في الشرق الأوسط معرض لخطر التطرف

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأحد إن جيلا بأكمله في الشرق الأوسط معرض لخطر التطرف بسبب الحرب في غزة.

كان الشيخ محمد يتحدث خلال منتدى الدوحة في قطر.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد قال الأحد إن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة في حرب أودت بحياة آلاف المدنيين.

وفي تصريحات خلال مؤتمر في الدوحة، قال الصفدي إن إسرائيل خلقت قدرا من الكراهية سيطارد المنطقة.

وفي وقت سابق نقلت الهيئة عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم القول إنه ستكون هناك محاولات لعقد صفقات إضافية لإطلاق سراح المحتجزين في الشهرين القادمين.

وأضافت أن إسرائيل ستسمح خلال الشهرين المقبلين لبعض سكان غزة بالعودة إلى منازلهم، بموجب طلب أميركي.

وقبل ذلك، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي جو بايدن أن معركة خان يونس ستستمر شهرا، بحسب ما نقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية.

وشدّد نتنياهو على أن إسرائيل ستمضي قدماً في حربها على حركة حماس في قطاع غزة، مشيداً باستخدام واشنطن حق النقض “الفيتو” ضدّ مشروع قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار بالقطاع المحاصر.